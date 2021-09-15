Сочинский санаторий, где арестовали гендиректора, передали другому владельцу

Напомним, Дмитрий Богданов — гендиректор санатория «Знание» и руководитель ликвидационной комиссии общества «Знание», на балансе которой находится одноименный санаторий.

28 мая 2021 года Богданова объявили в федеральный розыск и задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и заключили под стражу. По версии следствия, Богданов затягивал процесс передачи объекта государству, чтобы извлекать прибыль.

Предпринимателя отправили в СИЗО, но 5 августа суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест в Сочи. Домой Богданов так и не попал, — во время выхода из СИЗО 9 августа следователи предъявили ему новое обвинение по растрате вверенного ему чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предпринимателя снова заключили под стражу, но 23 августа Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения и отправил Богданова под домашний арест до 9 октября.

15 сентября «Коммерсант» сообщил, что у санатория «Знание» сменился владелец. 100% доли безвозмездно передали в пользу Российского общества «Знание». Об этом журналистам рассказал адвокат Богданова Дмитрий Чечерин.

Подписание договора прошло в присутствии нотариуса, руководителя Российского общества «Знание» 29-летнего Максима Древаля и Дмитрия Богданова.