Сочинский санаторий, где арестовали гендиректора, передали другому владельцу

Краснодарский край

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15 сентября сочинский предприниматель Дмитрий Богданов, который сейчас находится под следствием, передал 100% доли санатория «Знание» другому владельцу

Напомним, Дмитрий Богданов — гендиректор санатория «Знание» и руководитель ликвидационной комиссии общества «Знание», на балансе которой находится одноименный санаторий.

28 мая 2021 года Богданова объявили в федеральный розыск и задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и заключили под стражу. По версии следствия, Богданов затягивал процесс передачи объекта государству, чтобы извлекать прибыль.

Предпринимателя отправили в СИЗО, но 5 августа суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест в Сочи. Домой Богданов так и не попал, — во время выхода из СИЗО 9 августа следователи предъявили ему новое обвинение по растрате вверенного ему чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предпринимателя снова заключили под стражу, но 23 августа Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения и отправил Богданова под домашний арест до 9 октября. 

15 сентября «Коммерсант» сообщил, что у санатория «Знание» сменился владелец. 100% доли безвозмездно передали в пользу Российского общества «Знание». Об этом журналистам рассказал адвокат Богданова Дмитрий Чечерин.

Подписание договора прошло в присутствии нотариуса, руководителя Российского общества «Знание» 29-летнего Максима Древаля и Дмитрия Богданова.

Кто такой Максим Древаль?

Максим Древаль родился в 1991 году. Учился в МГУ, позже перевелся в Высшую Школу Экономики, но бросил учебу.

Карьеру начинал менеджером проектов в компаниях «Яндекс» и Mail.Ru Group. В 2010 году стал сооснователем сервиса по подготовке к ЕГЭ «100 ЕГЭ». В 2013 году компания превратилась в онлайн-школу «Фоксфорд». Спустя год появился образовательный холдинг «Нетология-групп», где Древаль стал соучредителем.

В 2016 предприниматель создал L2P Limited — компанию, занимающуюся проектами на стыке киберспорта и образования. Стартап привлек гранты от Microsoft, Google и Amazon.

В 2020 году Максим Древаль стал победителем конкурса «Лидеры России. Политика». В рамках конкурсной программы он разработал интернет-платформу «Другое дело», которую запустили в 2021 году. Сайт позволяет любому зарегистрированному человеку получать призы за выполнение социально полезных заданий.

12 мая 2021 года на III съезде Российского общества «Знание» Древаля избрали генеральным директором.

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Сочинский санаторий, где арестовали гендиректора, передали другому владельцу
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