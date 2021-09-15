В Анапе мужчина вытащил из воды трех тонущих людей
В Анапе мужчина увидел в море тонущих людей и бросился их спасать
39-летний Евгений Водолеев 13 сентября отдыхал с детьми на пляже в Анапе. В какой-то момент он услышал крики людей, понял, что кто-то тонет и отправился на помощь.
Мужчина рассказал изданию Amur.life, что увидел катамаран и двух человек. В шоковом состоянии он побежал к воде, несколько раз спотыкался:
«Доплыл первый и увидел женщину 60–70 лет, которая уже уходила под воду. Поднял ее и закинул на катамаран. Парня сначала не заметил, потом вижу еще людей неподалеку, кричащих, что рядом парень. Его тащу за футболку, рву ее, затаскиваю на катамаран. Он был без сознания уже».
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По словам Водолеева, катамаран оказался рядом случайно. Также там был спасатель, который помогал этот катамаран толкать.
Оба человека были тяжелые, весом около 100 кг. Женщину откачали сразу. Спасти мужчину не удалось. Как выяснилось позже, женщина являлась его матерью. Погибший был инвалидом. Они приехали на отдых из Волгограда.
«С ними была еще одна отдыхающая — Лена. Когда на берегу ее нашли, она сказала, что запомнит мой голос на всю жизнь», — сказал Водолеев.
В МЧС мужчине хотели дать награду, но он от нее отказался. Он объяснил отказ тем, что не смог спасти молодого человека.
Юга.ру неоднократно писали о случаях гибели в водоемах Кубани этим летом. Так, 23 июля в станице Отрадной утонул девятилетний ребенок. 28 июля в Каневской 11‑летний мальчик нырнул под воду и погиб. 4 августа в Славянске-на-Кубани подросток пропал во время купания, позже спасатели обнаружили его тело.