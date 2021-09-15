В Анапе мужчина вытащил из воды трех тонущих людей

В Анапе мужчина увидел в море тонущих людей и бросился их спасать

39-летний Евгений Водолеев 13 сентября отдыхал с детьми на пляже в Анапе. В какой-то момент он услышал крики людей, понял, что кто-то тонет и отправился на помощь.

Мужчина рассказал изданию Amur.life, что увидел катамаран и двух человек. В шоковом состоянии он побежал к воде, несколько раз спотыкался:

«Доплыл первый и увидел женщину 60–70 лет, которая уже уходила под воду. Поднял ее и закинул на катамаран. Парня сначала не заметил, потом вижу еще людей неподалеку, кричащих, что рядом парень. Его тащу за футболку, рву ее, затаскиваю на катамаран. Он был без сознания уже».