В станице Каневской на пляже утонул ребенок

О том, что ребенок утонул, написали в телеграм-канале «Каневская жесть». Позже официальная информация об этом появилась в инстаграме администрации Каневского района:

«В 10:26 из ОМВД по Каневскому району поступила информация о том, что в 10:38 на центральном пляже Каневской 11-летний подросток нырнул в воду и назад не вынырнул. На пляж мальчик пошел со своим другом без взрослых».

На месте происшествия работали спасатели. Тело ребенка нашли через несколько часов.