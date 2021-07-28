В станице Каневской на пляже утонул ребенок
В Каневском районе утром 28 июля в реке утонул 11-летний мальчик
О том, что ребенок утонул, написали в телеграм-канале «Каневская жесть». Позже официальная информация об этом появилась в инстаграме администрации Каневского района:
«В 10:26 из ОМВД по Каневскому району поступила информация о том, что в 10:38 на центральном пляже Каневской 11-летний подросток нырнул в воду и назад не вынырнул. На пляж мальчик пошел со своим другом без взрослых».
На месте происшествия работали спасатели. Тело ребенка нашли через несколько часов.
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