В станице Каневской на пляже утонул ребенок

Краснодарский край

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В Каневском районе утром 28 июля в реке утонул 11-летний мальчик

О том, что ребенок утонул, написали в телеграм-канале «Каневская жесть». Позже официальная информация об этом появилась в инстаграме администрации Каневского района:

«В 10:26 из ОМВД по Каневскому району поступила информация о том, что в 10:38 на центральном пляже Каневской 11-летний подросток нырнул в воду и назад не вынырнул. На пляж мальчик пошел со своим другом без взрослых».

На месте происшествия работали спасатели. Тело ребенка нашли через несколько часов.

Это не первый случай гибели детей на водоемах Кубани за этот месяц. Так, 23 июля в станице Отрадненской утонул 9-летний ребенок, а в Краснодаре течением унесло трех девочек: 15 июля 16-летняя девушка купалась, а затем пропала из виду, а затем еще двух девочек унесло 17 июля.

Дети Каневской район смерть

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