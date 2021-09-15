В Анапе людей ожидает «Киношок»

С 25 сентября в Анапе пройдет открытый фестиваль кино «Киношок»

«Киношок» откроют 25 сентября в концертном зале Анапы «Летняя эстрада». Фестиваль начнется с фильма Айнура Аскарова «Семья года».

До 2 октября авторы кино будут соревноваться в пяти номинациях. Сценарии, полнометражные и короткометражные киноленты оценит профессиональное жюри, в котором будут известные режиссеры, актеры, кинооператоры и сценаристы.

Победителя детских фильмов выберут подростки вместе с актрисой из Беларуси Светланой Суховей. А лауреата конкурса определят зрительским голосованием, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Кроме того, в рамках проекта «Кино на площади» покажут фильмы 2020–2021 годов: «Батя», «Бендер: начало», «Пальма», «Пара из будущего», «Родные» и «Чернобыль».