В Анапе людей ожидает «Киношок»

Краснодарский край

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С 25 сентября в Анапе пройдет открытый фестиваль кино «Киношок»

«Киношок» откроют 25 сентября в концертном зале Анапы «Летняя эстрада». Фестиваль начнется с фильма Айнура Аскарова «Семья года». 

До 2 октября авторы кино будут соревноваться в пяти номинациях. Сценарии, полнометражные и короткометражные киноленты оценит профессиональное жюри, в котором будут известные режиссеры, актеры, кинооператоры и сценаристы. 

Победителя детских фильмов выберут подростки вместе с актрисой из Беларуси Светланой Суховей. А лауреата конкурса определят зрительским голосованием, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Кроме того, в рамках проекта «Кино на площади» покажут фильмы 2020–2021 годов: «Батя», «Бендер: начало», «Пальма», «Пара из будущего», «Родные» и «Чернобыль».

Как писали Юга.ру, в конце августа в Анапе прошел фестиваль уличного кино. Зрителям показали короткометражные фильмы, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

Анапа Кино Фестивали

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