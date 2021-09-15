Кубанский активист эмигрировал из России после угроз со стороны властей

Первый раз активиста задержали на протестной акции 23 января в центре Новороссийска. Как рассказал Дейнега, полицейские избили его, а травмы он зафиксировал травмпункте первой городской больницы, куда обратился за медицинской помощью.

Оппозиционный активист из Новороссийска Антон Дейнега уехал из России в США. По его словам, причиной стало давления со стороны властей, которое началось после январских митингов в поддержку Навального.

После этого к нему начали приходить домой силовики, а в начале июля прислали повестку с вызовом в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД. Там активиста заставили подписать предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Затем на заборе его дома появилась надпись «Валите, твари». Дейнега подал заявление в полицию на вандалов, но искать их не стали.

Затем органы опеки приходили в детский сад, в который ходят его дети. Они расспрашивали воспитателя старшей дочери о родителях и условиях проживания. После этого Дейнега забрал детей из сада.

Как рассказал активист «Кавказ.Реалии» (средство массовой информации признано иноагентом 5.12.2017), 19 августа его вызвали в ФСБ и сказали, что материалов на него уже много и осталось лишь выбрать, по какому завести уголовное дело. Поэтому Дейнега вместе со своей семьей в начале сентября эмигрировал из России.

Сейчас он находится в США и готовит документы для получения политического убежища. Американские власти проверяют реальность его преследования на в России.