Сбежавшего из изолятора кубанца Мавриди задержали в Москве

В МВД 13 сентября сообщили, что задержали кубанского убийцу Александра Мавриди, который сбежал из истринского изолятора

Напомним, утром 6 августа из изолятора временного содержания в Истре Московской области сбежали пять заключенных, среди них был Александр Мавриди, зарегистрированный в Краснодарском крае. Его обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. По данным следствия, в ноябре 2020 года бизнесмена убили из арбалета в собственном доме в деревне Аносино Московской области. В его дом проникли двое, связали бизнесмена и его сожительницу и требовали деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Тело Маругова обнаружили приехавшие полицейские.

В Следкоме предполагали, что заключенные сбежали применив гаечный ключ, которым они открутили замки дверей. Вечером 6 августа в МВД объявили, что заплатят 1 млн рублей за помощь в поиске Мавриди.