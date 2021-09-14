Сбежавшего из изолятора кубанца Мавриди задержали в Москве
В МВД 13 сентября сообщили, что задержали кубанского убийцу Александра Мавриди, который сбежал из истринского изолятора
Напомним, утром 6 августа из изолятора временного содержания в Истре Московской области сбежали пять заключенных, среди них был Александр Мавриди, зарегистрированный в Краснодарском крае. Его обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.
По данным следствия, в ноябре 2020 года бизнесмена убили из арбалета в собственном доме в деревне Аносино Московской области. В его дом проникли двое, связали бизнесмена и его сожительницу и требовали деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Тело Маругова обнаружили приехавшие полицейские.
В Следкоме предполагали, что заключенные сбежали применив гаечный ключ, которым они открутили замки дверей.
Вечером 6 августа в МВД объявили, что заплатят 1 млн рублей за помощь в поиске Мавриди.
13 сентября в МВД сообщили, что совместно с ФСБ и Росгвардией задерживали Мавриди. Он находился в Москве, в районе Митино, на улице Дубравной. При задерживании он активно сопротивлялся.
Трое других участников побега ранее задержали в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы.
В СК России сообщили, что предъявили Мавриди обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).