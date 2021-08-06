Утром 6 августа из спецприемника в Подмосковье сбежали заключенные, открутив замки камеры гаечным ключом

О побеге обвиняемых из изолятора временного содержания (ИВС) Истры сообщили в следственном комитете Московской области.

Представитель следкома Ольга Врадий рассказала ТАСС, что заключенные сбежали около 4:00 через спецприемник, применив запрещенные в обороте в изоляторе предметы. Предположительно, это был гаечный ключ, которым они открутили замки дверей.

Всего сбежали пятеро обвиняемых. Среди них — Александр Мавриди, зарегистрированный в Краснодарском крае. Он обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.