Из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро заключенных. Среди них — кубанец, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи»
Утром 6 августа из спецприемника в Подмосковье сбежали заключенные, открутив замки камеры гаечным ключом
О побеге обвиняемых из изолятора временного содержания (ИВС) Истры сообщили в следственном комитете Московской области.
Представитель следкома Ольга Врадий рассказала ТАСС, что заключенные сбежали около 4:00 через спецприемник, применив запрещенные в обороте в изоляторе предметы. Предположительно, это был гаечный ключ, которым они открутили замки дверей.
Всего сбежали пятеро обвиняемых. Среди них — Александр Мавриди, зарегистрированный в Краснодарском крае. Он обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.
В ноябре 2020 года бизнесмена убили из арбалета в собственном доме в деревне Аносино Московской области. В его дом проникли двое, связали бизнесмена и его сожительницу и требовали деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Тело Маругова обнаружили приехавшие полицейские.
Кроме Мавриди, сбежали обвиняемые в краже Иван Цуркан, Александр Бутнар, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Их ищут не только в Подмосковье, но и в соседних регионах.
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора, которые допустили побег заключенных, по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).