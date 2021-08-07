Полиция заплатит 1 млн рублей за данные об убийце с Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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МВД РФ пообещало награду и безопасность за помощь в поиске пятерых заключенных, сбежавших из подмосковного изолятора

Как сообщали Юга.ру, 6 августа из спецприемника в Подмосковье сбежали пять заключенных, среди них — Александр Мавриди, зарегистрированный в Краснодарском крае. Его обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Сбежавших ищут не только в Подмосковье, но и в соседних регионах.

Позже вечером МВД РФ объявило о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в поиске Мавриди, обвиняемого в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.

Сведения о местонахождении преступника можно сообщить по телефонам 02, 8(495)994-50-64 и 8(495)609-77-06. Полиция обещает информаторам конфиденциальность и безопасность.

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Полиция заплатит 1 млн рублей за данные об убийце с Кубани
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