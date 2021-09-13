ДГТУ проведет всероссийский студенческий турнир по Counter-Strike

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В турнире ДГТУ по компьютерной игре Counter-Strike разыграют 200 тыс. рублей

Турнир по многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike пройдет с 16 сентября по 10 октября. Участниками станут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 35 лет. Призовой фонд турнира составит более 200 тыс. рублей.

Регистрация участников продлится до 14 сентября.

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Соревнования организовал Донской государственный технический университет при поддержке общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России».

Турнир включает два этапа: дистанционный и очный. С 16 по 30 сентября в первом этапе сразятся команды из пяти участников от одного учебного заведения. Игры проведут онлайн. Победители каждой из четырех игровых зон продолжат бороться в финале, который пройдет 9–10 октября очно на базе ДГТУ.

Вот эти географические игровые зоны:

  • «Центр» — Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский федеральные округа;
  • «Урал» — Уральский федеральный округ;
  • «Сибирь» — Сибирский федеральный округ;
  • «Дальний Восток» — Дальневосточный федеральный округ.

Организаторы конкурса отметили, что масштабный турнир популяризирует студенческий киберспорт, поможет реализоваться студентам-киберспортсменам, стимулирует развитие студенческих спортклубов России и повысит лояльность молодежи.

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«Киберспорт завоевывает сердца зрителей и получает активную поддержку ведущих отечественных и мировых компаний. Киберспорт — пространство для развития компьютерных технологий и важнейших навыков человека: взаимодействия в команде, стратегического мышления. Что особенно важно в эпоху цифровизации, мы активно привлекаем к участию учебные заведения и молодежные организации страны, стараемся обеспечить лучшие условия для участников и внимание со стороны гейминг-сообщества», — подчеркнул руководитель центра развития киберспорта ДГТУ Илья Смольянов.

Призовой фонд разделят между тремя призерами. Кроме денежного приза, команда победителей турнира получит кубок. Всем призерам вручат грамоты и ценные подарки.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Counter-Strike — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная для Microsoft Windows американской компанией Valve. Игровой процесс включает матч из нескольких раундов между двумя командами игроков, одна из которых играет роль «террористов», а другая — «контртеррористического спецназа».

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