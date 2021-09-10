В Краснодаре мужчина украл бокс с пожертвованиями на лечение ребенка

Краснодарский край

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Похититель пришел в краснодарскую пекарню за сосиской в тесте, а ушел с коробкой денег на операцию ребенку

10 сентября в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения из краснодарской пекарни на улице Одесской. По словам очевидцев, мужчина заказал сосиску в тесте и положил купюру в 100 рублей на прилавок. Когда продавец отошла за заказом, покупатель положил к себе в пакет коробку с пожертвованиями на операцию ребенку, забрал свои 100 рублей и ушел.

Мужчину разыскивает полиция.

Юга.ру писали, что в Сочи у мужчины украли инвалидную коляску, когда он на костылях ходил в магазин.

Благотворительность Дети Кражи Краснодар

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