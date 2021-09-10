В Новороссийске на дорогу упал контейнер и парализовал движение

В Новороссийске ночью 10 сентября на дороге перевернулся многотонный контейнер

На улице Магистральной в Восточном районе Новороссийска ночью 10 сентября на дорогу упал многотонный контейнер. Из-за этого на участке затруднено движение транспорта.

Поднимать упавший контейнер будут ночью с пятницы на субботу с помощью спецтехники, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

В течение дня движение на улице Магистральной будут регулировать сотрудники ГИБДД. Водителей просят по возможности объезжать улицу.