В Новороссийске на дорогу упал контейнер и парализовал движение

Краснодарский край

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В Новороссийске ночью 10 сентября на дороге перевернулся многотонный контейнер

На улице Магистральной в Восточном районе Новороссийска ночью 10 сентября на дорогу упал многотонный контейнер. Из-за этого на участке затруднено движение транспорта.

Поднимать упавший контейнер будут ночью с пятницы на субботу с помощью спецтехники, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

В течение дня движение на улице Магистральной будут регулировать сотрудники ГИБДД. Водителей просят по возможности объезжать улицу.

ДТП Игорь Дяченко Новороссийск

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В Новороссийске на дорогу упал контейнер и парализовал движение
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