На Кубани мужчина выловил 68 судаков и получил 2,5 года колонии строгого режима

Приморско-Ахтарский районный суд дал рыбаку условный срок, но Краснодарский краевой суд заменил его на реальный

В 2020 году в Приморско-Ахтарском районе 44-летний мужчина выловил 68 рыб породы судак на участке берега Ново-Чапаевского гирла (в протоке, соединяющем море с лиманом). По закону в этом месте запрещен вылов рыбы.

Мужчина причинил государству особо крупный ущерб на сумму 449 тыс. 480 рублей, и его судили по ч.3 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба). В Приморско-Ахтарском районном суде он признал свою вину и возместил ущерб в размере 5 тыс. рублей.

Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы, но прокурор решил обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде.

8 сентября пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что судебная коллегия признала подсудимого виновным. Во внимание приняли то, что мужчина ранее был осужден и в ноябре 2020 года условно освобожден от отбывания наказания. В итоге суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Напомним, в прошлом году на Кубани рыбак выловил краснокнижную рыбу на 4,2 млн рублей, а на полицейского завели дело за помощь браконьерам.