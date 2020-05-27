На Кубани на полицейского завели дело за помощь браконьерам

В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю 26 мая сообщили о возбуждении уголовного дела против полицейского из Крымского района

По данным следкома, с 2016 года подозреваемый занимает должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Крымскому району. Также установлено, что несколько граждан из Крымского и Абинского районов незаконно вылавливали водные биоресурсы из Варнавинского водохранилища. По данным следствия, полицейский договорился с браконьерами о том, что будет покровительствовать им.

Используя служебное положение, мужчина с мая по декабрь 2019 года получал данные о проведении рейдов на водоеме и заранее предупреждал знакомых. В результате браконьеры могли продолжать ловить рыбу.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ведется следствие, рассказали 27 мая в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, в середине апреля на Кубани за превышение должностных полномочий завели уголовное дело на полицейского, который ударил задержанного.