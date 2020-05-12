На Кубани задержали рыбака с краснокнижной рыбой на 4,2 млн рублей

Пограничники в мает выявили факт незаконной ловли рыбы в Азовском море. Браконьера задержали в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района

Пограничники установили, что мужчина незаконно ловил рыбу в Бейсугском лимане Азовского моря. У рыбака обнаружили черноморско-азовскую рыбу шемаю — 2 штуки, 3 тыс. 578 экземпляров тарани и 141 — пиленгаса. Общий вес рыбы составил 420 кг. Также у нарушителя при себе было 206 сетей общей длиной более 12 км.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю 12 мая напомнили, что в России запрещено вылавливать особо ценных обитателей моря, которые занесены в Красную книгу страны или охраняются международными договорами: моркие млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, речной угрь, морской петух, светлый горбыль и черноморско-азовская шемая.

За вылов краснокнижных животных грозит уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).