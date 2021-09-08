В Горячем Ключе якобы высадили из автобуса школьников, которые не заплатили за проезд
Руководитель компании-перевозчика заявила, что детей никто не выгонял и они сами решили выйти
Днем 7 сентября брат с сестрой в Горячем Ключе поехали в школу. Мальчик потерял кошелек, а понял это уже в автобусе и не смог заплатить за проезд. По словам детей, после этого водитель высадил их из транспорта.
Отец школьников рассказал «КП — Кубань», что дети проехали примерно полкилометра от дома, прежде чем их высадили. Он считает, что дети могли сесть в автобус № 1 — обычно на нем ребята и добираются до школы.
Глава семейства записал видео после происшествия. На кадрах мальчик рассказывает, что потерял кошелек на остановке и его с сестрой высадили из автобуса.
Руководитель компании-перевозчика Ирина Белай опровергла информацию о том, что детей высадили из автобуса.
«Мы всегда довозим детей, даже если у них нет денег. Они действительно ехали в автобусе, но их никто не высаживал. Мальчик сказал, что потерял кошелек, но водитель не стал его выгонять. В какой-то момент дети вышли, водитель не обратил внимания, на какой остановке. У нас есть свидетели», — рассказала журналистам Белай.
Напомним, в феврале Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Тем не менее спустя месяц в Новороссийске во время урагана ребенка высадили из маршрутки и отказались везти дальше.
Юга.ру писали, что весь сентябрь краснодарские школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте за пятерки.