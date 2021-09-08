В Горячем Ключе якобы высадили из автобуса школьников, которые не заплатили за проезд

Краснодарский край

Распечатать

Руководитель компании-перевозчика заявила, что детей никто не выгонял и они сами решили выйти

Днем 7 сентября брат с сестрой в Горячем Ключе поехали в школу. Мальчик потерял кошелек, а понял это уже в автобусе и не смог заплатить за проезд. По словам детей, после этого водитель высадил их из транспорта.

Отец школьников рассказал «КП — Кубань», что дети проехали примерно полкилометра от дома, прежде чем их высадили. Он считает, что дети могли сесть в автобус № 1 — обычно на нем ребята и добираются до школы.

Глава семейства записал видео после происшествия. На кадрах мальчик рассказывает, что потерял кошелек на остановке и его с сестрой высадили из автобуса.

Руководитель компании-перевозчика Ирина Белай опровергла информацию о том, что детей высадили из автобуса.

«Мы всегда довозим детей, даже если у них нет денег. Они действительно ехали в автобусе, но их никто не высаживал. Мальчик сказал, что потерял кошелек, но водитель не стал его выгонять. В какой-то момент дети вышли, водитель не обратил внимания, на какой остановке. У нас есть свидетели», — рассказала журналистам Белай.

Напомним, в феврале Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Тем не менее спустя месяц в Новороссийске во время урагана ребенка высадили из маршрутки и отказались везти дальше.

Юга.ру писали, что весь сентябрь краснодарские школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте за пятерки.

Горячий Ключ Дети Общественный транспорт Школьники

Новости

«Нет иноагентов, есть журналисты». Российские СМИ запустили акцию солидарности с коллегами, признанными иностранными агентами
На Кубани похолодает до +5 ℃
В Горячем Ключе якобы высадили из автобуса школьников, которые не заплатили за проезд
В Новороссийске достали маленького ежика из ливневки
В Краснодаре умер отец оперной певицы Анны Нетребко
Кубанского кандидата в депутаты Госдумы захотели снять с выборов из-за связей с Навальным

Лента новостей

Не 3, а целых 20
Сегодня, 09:07
Не 3, а целых 20
Кратко и доходчиво о том, какой бывает сексуальная ориентация и может ли она меняться (18+)
Кубанского кандидата в депутаты Госдумы захотели снять с выборов из-за связей с Навальным
Сегодня, 09:20
Кубанского кандидата в депутаты Госдумы захотели снять с выборов из-за связей с Навальным
«Демонстративная казнь»
3 сентября, 13:15
«Демонстративная казнь»
На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

Реклама на портале