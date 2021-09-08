В Горячем Ключе якобы высадили из автобуса школьников, которые не заплатили за проезд

Руководитель компании-перевозчика заявила, что детей никто не выгонял и они сами решили выйти

Днем 7 сентября брат с сестрой в Горячем Ключе поехали в школу. Мальчик потерял кошелек, а понял это уже в автобусе и не смог заплатить за проезд. По словам детей, после этого водитель высадил их из транспорта.

Отец школьников рассказал «КП — Кубань», что дети проехали примерно полкилометра от дома, прежде чем их высадили. Он считает, что дети могли сесть в автобус № 1 — обычно на нем ребята и добираются до школы.

Глава семейства записал видео после происшествия. На кадрах мальчик рассказывает, что потерял кошелек на остановке и его с сестрой высадили из автобуса.