На «Курорте Красная Поляна» открыли новый маршрут к вершине Черная пирамида

Черная пирамида — это высшая точка курорта, ее высота составляет 2375 метров над уровнем моря.

В пресс-службе курорта подчеркнули, что Черная пирамида и маршрут виа ферраты до нее — одна из лучших обзорных площадок в горах Красной Поляны. С вершины открывается вид на долину рек Мзымта и Ачипсе, на горные поселки Эсто-Садок и Красная Поляна, на олимпийские объекты горного кластера. В ясную погоду отсюда видно море и очертания вершин Эльбруса.

Via Ferrata переводится с итальянского как «железная тропа». Это скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями для восхождения.

Новый маршрут не требует такой серьезной физической подготовки, как классическое скалолазание. Но гости все равно смогут почувствовать себя настоящими альпинистами, взбираясь на вершину по стальным скобам.