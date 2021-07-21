На «Курорте Красная Поляна» открыли новый маршрут к вершине Черная пирамида
Гости «Курорта Красная Поляна» смогут подняться на вершину Черная пирамида по стальным скобам
Черная пирамида — это высшая точка курорта, ее высота составляет 2375 метров над уровнем моря.
В пресс-службе курорта подчеркнули, что Черная пирамида и маршрут виа ферраты до нее — одна из лучших обзорных площадок в горах Красной Поляны. С вершины открывается вид на долину рек Мзымта и Ачипсе, на горные поселки Эсто-Садок и Красная Поляна, на олимпийские объекты горного кластера. В ясную погоду отсюда видно море и очертания вершин Эльбруса.
Via Ferrata переводится с итальянского как «железная тропа». Это скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями для восхождения.
Новый маршрут не требует такой серьезной физической подготовки, как классическое скалолазание. Но гости все равно смогут почувствовать себя настоящими альпинистами, взбираясь на вершину по стальным скобам.
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Длина кольцевого маршрута — 300 метров, набор высоты — 75 метров. Посетителям выдают альпинистскую страховку (на маршруте протянут страховочный трос) и защитный шлем.
Каждый, кто добрался до Черной пирамиды, может отправить отсюда памятную открытку. Ее нужно купить на старте маршрута или в сувенирных магазинах курорта, подписать и опустить в почтовый ящик на вершине — открытку доставят по адресу.