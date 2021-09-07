В Новороссийске открыли бесплатную парковку для электрокаров

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме , что решил предоставить право бесплатной парковки владельцам электрокаров. Такое решение мэр принял с целью улучшения городской экологии и популяризации электрического транспорта.

В течение месяца бесплатной парковкой воспользовались владельцы 70 электромобилей. Кроме того, с 30 сентября бесплатно оставлять электрокары можно будет на новых муниципальных парковках по улицам Жуковского, Новороссийской Республики и пр. Дзержинского.

Чтобы не платить за муниципальную парковку, при выезде с нее необходимо нажать кнопку вызова диспетчера на стойке и показать на камеру свидетельство о регистрации автомобиля.