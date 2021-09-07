В Новороссийске открыли бесплатную парковку для электрокаров

Краснодарский край

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Мэр Новороссийска рассказал о бесплатных городских парковках для электрокаров

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме, что решил предоставить право бесплатной парковки владельцам электрокаров. Такое решение мэр принял с целью улучшения городской экологии и популяризации электрического транспорта.

В течение месяца бесплатной парковкой воспользовались владельцы 70 электромобилей. Кроме того, с 30 сентября бесплатно оставлять электрокары можно будет на новых муниципальных парковках по улицам Жуковского, Новороссийской Республики и пр. Дзержинского. 

Чтобы не платить за муниципальную парковку, при выезде с нее необходимо нажать кнопку вызова диспетчера на стойке и показать на камеру свидетельство о регистрации автомобиля.

Напомним, с 3 июля на Кубани вырос штраф за неоплату паркови. Теперь за нарушение автовладельцы должны заплатить 3 тыс. рублей.

Автомобили Игорь Дяченко Новороссийск парковки

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