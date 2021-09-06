Сборкой троллейбусов в Краснодаре заинтересовалась Генпрокуратура — «Ъ»

6 сентября «Коммерсант» выпустил расследование, посвященное сборке троллейбусов в Краснодаре

Напомним, в 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом у вологодского завода «Транс-Альфа». Городская администрация хотела закупить в 2020-м еще 21 такой троллейбус, но позже отказалась от этой идеи. Решение объяснили проблемами предприятия. Как сказал мэр Краснодара Евгений Первышов, предприятие «прислало письмо о невозможности выполнения этого заказа». В январе 2021-го троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом), а также электробусы решили собирать на базе мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ). Поставкой комплектующих деталей должна была заняться компания «Алькор». Всего до конца года в городе хотели собрать не менее 10 троллейбусов. Первую машину краснодарской сборки показали в апреле. В июне троллейбус вышел на линию, а затем пропал. Оказалось, что транспорт не собирали с нуля. По документам это был «капитальный ремонт» троллейбуса 1988 года с установкой дополнительное оборудования.

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Одновременно с этим появилась информация, что компания «Алькор» судится с заводом «Транс-Альфа» из-за чертежей, поэтому на транспорт наложен арест. Городские власти созвали брифинг, где объяснили, что троллейбус новый на 98%, а из старого в нем только штанга токоприёмника. В мэрии добавили, что капитально-восстановительным ремонтом это назвали из-за устава КТТУ — муниципальное предприятие не может заниматься сборкой новых транспортных средств. При этом такой вариант сборки позволяет сэкономить бюджетные средства. Если «краснодарский» троллейбус стоит 14-16 млн рублей, то новая модель с завода обошлась бы в сумму свыше 24 млн рублей. За модель с автономным ходом пришлось бы заплатить более 30 млн рублей. То, что троллейбус в Краснодаре собирается по украденным чертежам, в мэрии назвали сплетнями. В свою очередь гендиректор компании «Алькор» Ирина Сватковская сказала журналистам, что «Транс-Альфа» действительно обратилась в надзорные органы, но подчеркнула, что «Алькор» имеет собственные разработки. По ее словам, троллейбус проходит испытания для получения сертификации.

Ситуацию с троллейбусами комментировал и глава Краснодара Евгений Первышов на одном из заседаний гордумы. Расшифровку его слов публиковали «Свободные медиа». В частности, мэр сообщил, что власти согласны с представлением надзорного органа. Он также уточнил, что сейчас ожидается поставка деталей в КТТУ, а деньги — до исполнения контракта — перечисляться поставщику не будут: «Денежные средства полностью находятся у нас в бюджете». Первышов добавил, что пока к победителю конкурса никаких жалоб не поступало. Но, если контракт не будет исполнен, власти начнут претензионную работу, чтобы вернуть деньги в бюджет. 6 сентября газета «Коммерсант» опубликовала расследование, посвященное ситуации с краснодарскими троллейбусами. В статье говорится, что за 12 троллейбусов от «Транс-Альфа» в 2019 году заплатили 147,6 млн рублей (более 12 млн за единицу). Покупка еще 21 троллейбуса стоила бы около 252 млн рублей. Руководство «Транс-Альфа» заявило, что якобы не писало письмо о невозможности выполнения контракта в 2020 году, назвав обращение фальшивкой. Журналисты также выяснили, что гендиректор «Алькора» Ирина Сватковская раньше работала финансовым директором «Транс-Альфы», а главный конструктор предприятия-поставщика занимал на заводе аналогичную должность. Кроме того, как утверждает «Коммерсант», в январе 2021 года, при подписании трехстороннего соглашения, у «Алькора» был единственный владелец — ранее судимый за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений житель Вологды, который сейчас находится под следствием.

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По информации издания, в ситуацию со сборкой троллейбусов вмешалась Генпрокуратура. Первый замгенпрокурора Александр Буксман поручил провести провести в Москве, Краснодарском крае, Вологодской и Псковской областях из-за закупок и сборки транспорта.