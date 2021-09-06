Сборкой троллейбусов в Краснодаре заинтересовалась Генпрокуратура — «Ъ»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

6 сентября «Коммерсант» выпустил расследование, посвященное сборке троллейбусов в Краснодаре

Напомним, в 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом у вологодского завода «Транс-Альфа». Городская администрация хотела закупить в 2020-м еще 21 такой троллейбус, но позже отказалась от этой идеи. Решение объяснили проблемами предприятия. Как сказал мэр Краснодара Евгений Первышов, предприятие «прислало письмо о невозможности выполнения этого заказа».

В январе 2021-го троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом), а также электробусы решили собирать на базе мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ). Поставкой комплектующих деталей должна была заняться компания «Алькор». Всего до конца года в городе хотели собрать не менее 10 троллейбусов.

Первую машину краснодарской сборки показали в апреле. В июне троллейбус вышел на линию, а затем пропал. Оказалось, что транспорт не собирали с нуля. По документам это был «капитальный ремонт» троллейбуса 1988 года с установкой дополнительное оборудования.

Читайте также:

Одновременно с этим появилась информация, что компания «Алькор» судится с заводом «Транс-Альфа» из-за чертежей, поэтому на транспорт наложен арест. Городские власти созвали брифинг, где объяснили, что троллейбус новый на 98%, а из старого в нем только штанга токоприёмника.

В мэрии добавили, что капитально-восстановительным ремонтом это назвали из-за устава КТТУ — муниципальное предприятие не может заниматься сборкой новых транспортных средств. При этом такой вариант сборки позволяет сэкономить бюджетные средства. Если «краснодарский» троллейбус стоит 14-16 млн рублей, то новая модель с завода обошлась бы в сумму свыше 24 млн рублей. За модель с автономным ходом пришлось бы заплатить более 30 млн рублей. То, что троллейбус в Краснодаре собирается по украденным чертежам, в мэрии назвали сплетнями.

В свою очередь гендиректор компании «Алькор» Ирина Сватковская сказала журналистам, что «Транс-Альфа» действительно обратилась в надзорные органы, но подчеркнула, что «Алькор» имеет собственные разработки. По ее словам, троллейбус проходит испытания для получения сертификации.

Читайте также:

Ситуацию с троллейбусами комментировал и глава Краснодара Евгений Первышов на одном из заседаний гордумы. Расшифровку его слов публиковали «Свободные медиа». В частности, мэр сообщил, что власти согласны с представлением надзорного органа. Он также уточнил, что сейчас ожидается поставка деталей в КТТУ, а деньги — до исполнения контракта — перечисляться поставщику не будут: «Денежные средства полностью находятся у нас в бюджете».

Первышов добавил, что пока к победителю конкурса никаких жалоб не поступало. Но, если контракт не будет исполнен, власти начнут претензионную работу, чтобы вернуть деньги в бюджет.

6 сентября газета «Коммерсант» опубликовала расследование, посвященное ситуации с краснодарскими троллейбусами. В статье говорится, что за 12 троллейбусов от «Транс-Альфа» в 2019 году заплатили 147,6 млн рублей (более 12 млн за единицу). Покупка еще 21 троллейбуса стоила бы около 252 млн рублей.

Руководство «Транс-Альфа» заявило, что якобы не писало письмо о невозможности выполнения контракта в 2020 году, назвав обращение фальшивкой. Журналисты также выяснили, что гендиректор «Алькора» Ирина Сватковская раньше работала финансовым директором «Транс-Альфы», а главный конструктор предприятия-поставщика занимал на заводе аналогичную должность.

Кроме того, как утверждает «Коммерсант», в январе 2021 года, при подписании трехстороннего соглашения, у «Алькора» был единственный владелец — ранее судимый за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений житель Вологды, который сейчас находится под следствием.

Читайте также:

По информации издания, в ситуацию со сборкой троллейбусов вмешалась Генпрокуратура. Первый замгенпрокурора Александр Буксман поручил провести провести в Москве, Краснодарском крае, Вологодской и Псковской областях из-за закупок и сборки транспорта.

Прокуроры выяснили, что у собранного троллейбуса нет необходимых для эксплуатации документов, а КТТУ не получило разрешения от официального производителя машины на капремонт.

В статье говорится, что материалы передали в полицию и СК для проведения доследственных проверок. Сейчас эксплуатация собранного троллейбуса запрещена. Его передали для экспертизы в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Кроме того, счета, на которых находились 140 млн рублей для покупки еще 10 кузовов у «Алькора», заморожены.

По данным «Коммерсанта», в Москве уже возбудили уголовное дело о незаконном создании «Алькора» ранее судимым лицом; в Краснодаре ведется проверка на возможность возбуждения дела о мошенничестве, подделке документов и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Кроме того, следователи проверяют чиновников на халатность и нецелевое использование бюджета при закупке кузовов и запчастей.

В пресс-службе мэрии Краснодара пока не предоставили комментарий о достоверности информации, указанной в статье.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Прокуратура Следственный комитет Троллейбус

Новости

Сборкой троллейбусов в Краснодаре заинтересовалась Генпрокуратура — «Ъ»
В Сочи зацвели краснокнижные крокусы
Дело замгендиректора электросетевой компании, у которого нашли тайник на кладбище в Краснодаре, ушло в суд
Школьники в Туапсе остались без горячего питания
Как на Кубани наказывают за жестокое обращение с животными? Выяснили в МВД и прокуратуре
Виталий Штыбин проведет образовательный курс о Северном Кавказе

Лента новостей

«Демонстративная казнь»
3 сентября, 13:15
«Демонстративная казнь»
На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
2 сентября, 11:11
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Экскурсию ведет художница Юля Шафаростова
Между бодипозитивом и стереотипами
2 сентября, 10:05 Партнерский
Между бодипозитивом и стереотипами
Говорим о любви к своему телу с психотерапевтом, тренерами и пластическим хирургом

Реклама на портале