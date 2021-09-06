Школьники в Туапсе остались без горячего питания
Ученики 12 школ Туапсинского районе начали учебный год без горячего питания
2 сентября в инстаграм-аккаунте «Туапсе Инфо» опубликовали сообщения от родителей детей, обучающихся в школах поселков Тюменский и Небуг. Родители жаловались, что в школах закрыты столовые и буфеты.
Туапсинская межрайонная прокуратура проверила организацию питания в школах. В ходе проверки выяснилось, что в 12 школах района учеников не обеспечивали горячим питанием.
Выяснилось, что проблемы связаны с АНО «Комбинат социального питания». Из-за увольнения сотрудников предприятие не смогло организовать приготовление и выдачу еды в школах. Сейчас организация ищет новых работников, чтобы скорее исправить ситуацию, а оставшимся сотрудникам предприятия повысили зарплату.
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Юга.ру писали, что в Туапсинском районе первоклассников хотели отправить в разваливающуюся школу.