Школьники в Туапсе остались без горячего питания

2 сентября в инстаграм-аккаунте «Туапсе Инфо» опубликовали сообщения от родителей детей, обучающихся в школах поселков Тюменский и Небуг. Родители жаловались, что в школах закрыты столовые и буфеты.

Туапсинская межрайонная прокуратура проверила организацию питания в школах. В ходе проверки выяснилось, что в 12 школах района учеников не обеспечивали горячим питанием.

Выяснилось, что проблемы связаны с АНО «Комбинат социального питания». Из-за увольнения сотрудников предприятие не смогло организовать приготовление и выдачу еды в школах. Сейчас организация ищет новых работников, чтобы скорее исправить ситуацию, а оставшимся сотрудникам предприятия повысили зарплату.