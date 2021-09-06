Школьники в Туапсе остались без горячего питания

Краснодарский край

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Ученики 12 школ Туапсинского районе начали учебный год без горячего питания

2 сентября в инстаграм-аккаунте «Туапсе Инфо» опубликовали сообщения от родителей детей, обучающихся в школах поселков Тюменский и Небуг. Родители жаловались, что в школах закрыты столовые и буфеты.

Туапсинская межрайонная прокуратура проверила организацию питания в школах. В ходе проверки выяснилось, что в 12 школах района учеников не обеспечивали горячим питанием.

Выяснилось, что проблемы связаны с АНО «Комбинат социального питания». Из-за увольнения сотрудников предприятие не смогло организовать приготовление и выдачу еды в школах. Сейчас организация ищет новых работников, чтобы скорее исправить ситуацию, а оставшимся сотрудникам предприятия повысили зарплату.

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С 3 сентября школы обеспечили горячим питанием, но при этом в двух учебных заведениях все еще раздается сухой паек.

Юга.ру писали, что в Туапсинском районе первоклассников хотели отправить в разваливающуюся школу. 

Дети Детское питание Туапсинский район Школа

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