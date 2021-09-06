На Кубани сотрудник угрозыска заставил людей признаться в хранении марихуаны, чтобы приукрасить статистику

В Усть-Лабинске оперуполномоченного посадили на четыре года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков

В марте 2020 года старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД, «желая приукрасить действительное положение дел в части успешного выполнения своих обязанностей по службе», заставил двух жителей Усть-Лабинского района признаться в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Он угрозами заставил их взять у него марихуану, а затем инсценировал изъятие наркотиков.

В суде полицейский вину не признал и отказался от дачи показаний. Тем не менее, Усть-Лабинский районный суд признал его виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий; незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Оперуполномоченного приговорили к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, он не сможет три года занимать должности в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.