На Кубани сотрудник угрозыска заставил людей признаться в хранении марихуаны, чтобы приукрасить статистику

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске оперуполномоченного посадили на четыре года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков

В марте 2020 года старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД, «желая приукрасить действительное положение дел в части успешного выполнения своих обязанностей по службе», заставил двух жителей Усть-Лабинского района признаться в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Он угрозами заставил их взять у него марихуану, а затем инсценировал изъятие наркотиков.

Действия полицейского пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, расследованием занимался региональный следком.

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В суде полицейский вину не признал и отказался от дачи показаний. Тем не менее, Усть-Лабинский районный суд признал его виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий; незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Оперуполномоченного приговорили к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, он не сможет три года занимать должности в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как писали Юга.ру, в августе двух кубанских полицейских отправили в СИЗО за подозрение в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Наркотики Полиция Правосудие Следственный комитет Суд Усть-Лабинский район ФСБ

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