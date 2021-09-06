В Ейске следователь полиции с сообщниками вымогали 700 тыс. рублей, чтобы не возбуждать дело об изнасиловании, которого не было

Краснодарский край

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Правоохранители пообещали не возбуждать уголовное дело, если мужчина даст взятку

По данным следствия, в Ейске полицейский и двое его знакомых решили похитить крупную сумму денег у местного жителя. Один из фигурантов дела был знаком с пострадавшим.

21-летний подозреваемый сообщил знакомому, что против того хотят возбудить уголовное дело за изнасилование, но он может уладить вопрос за 700 тыс. рублей.

На самом деле это была ложь. Фальшивое постановление о возбуждении дела изготовил 26-летний следователь отдела полиции и отправил его через мессенджер соучастнику. Тот, в свою очередь, переслал его своему знакомому.

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Против 26-летнего следователя и двух его знакомых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Умышленное покушение на преступление) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следователь полиции дал признательные показания, написав явку с повинной. Устанавливаются все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, сообщили 6 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике возбудили дело в отношении инспектора ППС, который требовал взятку в 100 тыс. рублей. А в июле за взятки задержали краснодарских полицейских.

Вымогательство Ейский район Полиция Следственный комитет

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В Ейске следователь полиции с сообщниками вымогали 700 тыс. рублей, чтобы не возбуждать дело об изнасиловании, которого не было
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