В Ейске следователь полиции с сообщниками вымогали 700 тыс. рублей, чтобы не возбуждать дело об изнасиловании, которого не было
Правоохранители пообещали не возбуждать уголовное дело, если мужчина даст взятку
По данным следствия, в Ейске полицейский и двое его знакомых решили похитить крупную сумму денег у местного жителя. Один из фигурантов дела был знаком с пострадавшим.
21-летний подозреваемый сообщил знакомому, что против того хотят возбудить уголовное дело за изнасилование, но он может уладить вопрос за 700 тыс. рублей.
На самом деле это была ложь. Фальшивое постановление о возбуждении дела изготовил 26-летний следователь отдела полиции и отправил его через мессенджер соучастнику. Тот, в свою очередь, переслал его своему знакомому.
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Против 26-летнего следователя и двух его знакомых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Умышленное покушение на преступление) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следователь полиции дал признательные показания, написав явку с повинной. Устанавливаются все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, сообщили 6 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.