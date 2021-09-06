По данным следствия, в Ейске полицейский и двое его знакомых решили похитить крупную сумму денег у местного жителя. Один из фигурантов дела был знаком с пострадавшим.

21-летний подозреваемый сообщил знакомому, что против того хотят возбудить уголовное дело за изнасилование, но он может уладить вопрос за 700 тыс. рублей.

На самом деле это была ложь. Фальшивое постановление о возбуждении дела изготовил 26-летний следователь отдела полиции и отправил его через мессенджер соучастнику. Тот, в свою очередь, переслал его своему знакомому.