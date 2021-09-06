В одной из школ Геленджика подрядчик не отремонтировал туалеты к 1 сентября

Краснодарский край

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В Геленджике из-за недобросовестного подрядчика в школе № 5 на 1 тыс. человек работает всего один туалет

4 сентября пользователь фейсбука Владимир Кутафин написал в группе «Активный Геленджик» о жалобах родителей учеников на нехватку туалетов в учреждении. По его словам, в геленджикской школе № 5 на 1 тыс. человек всего один санузел.

Автор поста написал, что директор винит подрядчиков. По его словам, городские власти объяснили родителям, что туалеты не отремонтированы из-за того, что надо было делать заново документацию для проведения тендера на ремонт.

Директор школы Вера Чернышева 6 сентября объяснила порталу Юга.ру, что такая ситуация сложилась из-за недобросовестного подрядчика из Якутии. В июне прошли торги по капремонту одной линии туалетов. Подрядчик провел демонтажные работы, а завершать их отказался. Контракт удалось расторгнуть только в августе. Сейчас договор на ремонт заключили с новым подрядчиком. Он обещает закончить работы в сентябре.

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Кроме того, накануне учебного года началось серьезное протекание в еще одной линии туалетов. В школе начали срочные аварийные работы. Их планируют выполнить ко вторнику, 7 сентября. Сейчас в школе работает мужской туалет на третьем этаже и женский на первом.

«Иногда возникает очередь из 2-3 девочек, на первом этаже, но это, на наш взгляд, не критично. Все учителя также понимают создавшуюся ситуацию. После аварийного ремонта со среды будут доступны все туалеты одной линии», — сказала директор школы.

В пресс-службе мэрии города уточнили порталу Юга.ру, что не смогли дать ответ в группе фейсбука, потому что аккаунт администрации там заблокировали.

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