В Геленджике из-за недобросовестного подрядчика в школе № 5 на 1 тыс. человек работает всего один туалет

4 сентября пользователь фейсбука Владимир Кутафин написал в группе «Активный Геленджик» о жалобах родителей учеников на нехватку туалетов в учреждении. По его словам, в геленджикской школе № 5 на 1 тыс. человек всего один санузел. Автор поста написал, что директор винит подрядчиков. По его словам, городские власти объяснили родителям, что туалеты не отремонтированы из-за того, что надо было делать заново документацию для проведения тендера на ремонт.

Директор школы Вера Чернышева 6 сентября объяснила порталу Юга.ру, что такая ситуация сложилась из-за недобросовестного подрядчика из Якутии. В июне прошли торги по капремонту одной линии туалетов. Подрядчик провел демонтажные работы, а завершать их отказался. Контракт удалось расторгнуть только в августе. Сейчас договор на ремонт заключили с новым подрядчиком. Он обещает закончить работы в сентябре.

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