В Краснодаре на семейную пару напали с ножом на детской площадке
5 сентября во дворе жилого дома в Краснодаре ранили женщину
О случившемся на улице Лукьяненко, 34 сообщили в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста написал, что двое мужчин с оружием напали на семейную пару на детской площадке.
«Один из нападавших ранил женщину ножом, а второй с железным прутом атаковал защищавшего ее мужа», — говорилось в сообщении.
Позднее один из очевидцев конфликта рассказал в соцсетях, что муж пострадавшей был зачинщиком конфликта. Он начал драку и ударил кулаком в нос жену одного из мужчин.
В пресс-службе УМВД по Краснодару 6 сентября порталу Юга.ру сообщили, что конфликт произошел накануне около 17:30, пострадали три человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.