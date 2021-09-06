В Краснодаре на семейную пару напали с ножом на детской площадке

5 сентября во дворе жилого дома в Краснодаре ранили женщину

О случившемся на улице Лукьяненко, 34 сообщили в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста написал, что двое мужчин с оружием напали на семейную пару на детской площадке.

«Один из нападавших ранил женщину ножом, а второй с железным прутом атаковал защищавшего ее мужа», — говорилось в сообщении.