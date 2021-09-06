В Краснодаре на семейную пару напали с ножом на детской площадке

Краснодарский край

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5 сентября во дворе жилого дома в Краснодаре ранили женщину

О случившемся на улице Лукьяненко, 34 сообщили в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста написал, что двое мужчин с оружием напали на семейную пару на детской площадке.

«Один из нападавших ранил женщину ножом, а второй с железным прутом атаковал защищавшего ее мужа», — говорилось в сообщении.

Позднее один из очевидцев конфликта рассказал в соцсетях, что муж пострадавшей был зачинщиком конфликта. Он начал драку и ударил кулаком в нос жену одного из мужчин.

В пресс-службе УМВД по Краснодару 6 сентября порталу Юга.ру сообщили, что конфликт произошел накануне около 17:30, пострадали три человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Драки Краснодар Полиция Происшествия

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В Краснодаре на семейную пару напали с ножом на детской площадке
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