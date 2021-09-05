В Сочи в очередной раз пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана

Краснодарский край

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В Сочи с 16 по 19 сентября в очередной раз пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival

Запланированы выступления Евгения Побожего, молодежного биг-бэнда под управлением Павла Овчинникова, Московского джазового оркестра и самого Бутмана. Специальными гостями станут вокалистка Самара Джой и гитарист Чика Пинейро. Выступления пройдут на сцене концертного зала «Фестивальный», в парке Сириус и джаз-клубе bb Sea.

Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, образовательные мероприятия и джем-сессии.

Джазовый фестиваль проводится в Сочи с 2010 года. Согласно действующим ограничениям режима повышенной готовности, он состоится при заполняемости залов до 50%

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