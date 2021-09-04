Адлерский суд на два месяца закрыл прибрежное кафе за концерт Гуфа

Краснодарский край

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Клуб VinoGrad наказан за прошедший 14 августа хип-хоп-концерт на тысячу зрителей

Адлерский районный суд города Сочи 3 сентября постановил на 60 дней приостановить деятельность клуба VinoGrad, сообщает «Коммерсант»/ Поводом для такого решения указано «нарушение режима повышенной готовности и санитарных норм, установленных во время эпидемии коронавируса, что подтверждается материалами фото- и видеосъемки».

Антикоронавирусное постановление губернатора Краснодарского края №129 было нарушено клубом 14 августа, когда на концерт Алексея «Гуфа» Долматова собралось порядка тысячи зрителей. Отмечается, что Исполнитель вел прямую трансляцию концерта на своей странице в Инстаграм.

Максимальное административное наказание по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает приостановление работы на 90 суток или штраф в полмиллиона рублей.

Напомним, что в июле организаторы концерта певицы Zivert в Краснодаре были оштрафованы на 400 тысяч рублей, а директора «Баскет-холла», где состоялось шоу, уволили.

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