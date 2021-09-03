У 11-летней Виолетты нет правого предплечья, ей нужен протез. Вы можете помочь с его покупкой

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Виолетты Безуглой из станицы Суздальская. Ей нужен умный протез для полной жизни и развития мышц спины

Мама Виолетты рассказала, что у дочки после рождения нашли тяжелый порок развития — отсутствовало правое предплечье. При этом во время беременности врачи не заметили дефекта.

Виолетта легко приспособилась к такой жизни и стала самостоятельной. Она сама одевается, нянчится с младшей сестрой и помогает по хозяйству. А еще, девочка — звезда в местном доме культуры. Она солистка вокального ансамбля, занимается в театральной студии и дипломант краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях».

Но из-за неработающей правой руки неравномерно развиваются мышцы спины. Врачи прогнозируют риск мышечной атрофии и развитие сколиоза. Виолетта хочет понять, каково жить и пользоваться обеими руками и попросила купить ей умный протез. Семья нашла компанию, которая производит такие аппараты, но государство их не оплачивает. Для родителей Виолетты такая покупка не по карману.

Всего на протез нужно 275 тыс. 549 рублей.

Как помочь Виолетте?



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Виолетта Безуглая);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.



Обо всех способах оказать помощь Виолетте и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.