В Краснодаре дети подожгли трамплин в Вишняковском сквере

В соцсетях появилось видео огненных соревнований подростков в скейт-парке Краснодара

2 сентября в паблике «ЧП Краснодар» появилось видео, на котором дети подожигают трамплин в скейт-парке, а затем перепрыгивают пламя на самокатах.

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в Вишняковском сквере.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что сообщений по данному факту не поступало.