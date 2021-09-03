В Краснодаре дети подожгли трамплин в Вишняковском сквере

Краснодарский край

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В соцсетях появилось видео огненных соревнований подростков в скейт-парке Краснодара

2 сентября в паблике «ЧП Краснодар» появилось видео, на котором дети подожигают трамплин в скейт-парке, а затем перепрыгивают пламя на самокатах. 

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в Вишняковском сквере.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что сообщений по данному факту не поступало.

Напомним, 12 апреля в администрации Краснодара обсудили случаи вандализма в Вишняковском сквере. Глава города пригрозил показывать по телеканалам тех, кто рисует там граффити.

Как писали Юга.ру, первую очередь сквера открыли после реконструкции в 2017 году. В марте прошлого года начался процесс благоустройства второй части, которая завершилась осенью. Во второй очереди работает скейт-парк площадью 1,2 тыс. кв. метров, оборудованы спортивная площадка и детский городок.

Благоустройство Дети Краснодар Полиция

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