Тхэквондистка из Краснодарского края заняла 3 место на Паралимпиаде в Токио

2 сентября тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Девушка выступала в весовой категории до 49 кг и в категории К44 (люди с повреждением опорно-двигательного аппарата). За третье место она боролась с украинкой Викторией Марчук.

Поддубская перешла в тхэквондо из легкой атлетики в 28 лет. Этим видом спорта она занимается с 2016 года. К 2019-му она уже была четырехкратной чемпионкой страны, бронзовой призеркой чемпионатов Европы и мира. Тогда же она добилась путевки на Паралимпийские игры в Токио. В это время Анну сопровождала ее первый тренер Жанна Щербакова, президент Федерации паратхэквондо Краснодарского края.

Участие Поддубской в Паралимпиаде поддержал Фонд развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края (РКВСЕКК), который основал Олег Дерипаска.

«Путевка в Токио далась нелегко: постоянные тренировки, перелеты, международные соревнования, без участия в которых не получить допуск к Паралимпиаде. Все это стоит больших денег, иногда спортсмены даже берут кредиты. Нам повезло — в 2019 году я узнала о фонде, который и возместил большую часть затрат Анны на подготовку», — рассказала Щербакова.