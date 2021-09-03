Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Вся Россия

Распечатать

В России 3 сентября Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы

В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, Роскомнадзор решил заблокировать на территории России шесть VPN-сервисов, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

В список попали: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. 

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду» — заявили в РКН.

VPN-сервисы предназначены для защиты онлайн-конфиденциальности пользователей. Также эти приложения позволяют клиентам подменять реальный IP-адрес и посещать заблокированные в стране сайты.

Напомним, 26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды, а 4 августа РКН заблокировал сайты «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки», связанные с Михаилом Ходорковским. На следующий день они закрылись.

Интернет Роскомнадзор Технологии

Новости

В Краснодаре открылась выставка живописная выставка «Однажды»
На спил аварийных деревьев на Всесвятском кладбище в Краснодаре потратят до 3,7 млн рублей
В Краснодаре дети подожгли трамплин в Вишняковском сквере
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
«Пустите людей на футбол!». Болельщики попросили губернатора Кубани смягчить антиковидные ограничения
В Сочи шторм смыл часть набережной

Лента новостей

«Демонстративная казнь»
Сегодня, 13:15
«Демонстративная казнь»
На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Вчера, 11:11
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Экскурсию ведет художница Юля Шафаростова
Между бодипозитивом и стереотипами
Вчера, 10:05 Партнерский
Между бодипозитивом и стереотипами
Говорим о любви к своему телу с психотерапевтом, тренерами и пластическим хирургом

Реклама на портале