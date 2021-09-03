Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

В России 3 сентября Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы

В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, Роскомнадзор решил заблокировать на территории России шесть VPN-сервисов, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства. В список попали: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду» — заявили в РКН.

VPN-сервисы предназначены для защиты онлайн-конфиденциальности пользователей. Также эти приложения позволяют клиентам подменять реальный IP-адрес и посещать заблокированные в стране сайты.