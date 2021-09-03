Выдра из Сочи предсказала победу России на Олимпиаде-2014. Журналисты узнали, что с ней стало

В Сочи 7 лет назад выдру Эшли учили предсказывать результаты спортивных соревнований. Журналисты узнали, как она сейчас поживает

Тогда сотрудники решили научить животных предсказывать результаты спортивных соревнований. В зоопарке надеялись, что выдры побьют рекорд осьминога.

Напомним, в зоопарке Сочи в 2014 году воспитали последователей осьминога-предсказателя Пауля: выдр Эшли и Гарри. В зоопарк животных принесли местные жители. Речных выдр ранили охотники, а неравнодушные люди подобрали их.

В 2014 году Эшли предсказала командную победы сборной России на Олимпиаде. Как происходил процесс предсказания? Выдра доставляла на берег палочку с названием команды.

Директор сочинского «Аквариума на Мацесте» Жанна Зазина рассказала «Комсомольской правде», что выдра во время Олимпиады и Чемпионата мира по футболу предсказывала результаты с 80% точностью. Она стала героем многих сюжетов и новостей.

Эшли очень любит рыбу и лягушек. Сейчас она живет в аквариуме зоопарка.

Как писали Юга.ру, кроме выдр, предсказывать результаты Олимпиады готовили еще тигра и дельфина.