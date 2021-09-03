Краснодарца оштрафовали за участие в апрельской акции протеста

Ленинский суд Краснодара 2 сентября оштрафовал на 10 тыс. рублей местного жителя за участие в акции в поддержку Навального

Напомним, 21 апреля по всей стране прошли не согласованные с властями акции протеста. В Краснодаре участники акции встретились в 19:00 около здания краевой администрации на Красной, 35. Портал Юга.ру вел текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

После акции в Краснодарском крае задержали более 80 человек. Суды над задержанными продолжаются до сих пор. Так, 2 сентября Ленинский суд Краснодара признал горожанина Никанора Бурлака виновным в участии в несогласованной акции протеста и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Как пишет «Кавказ.Реалии» (средство массовой информации признано иноагентом 5.12.2017), информация об участии краснодарца в акции поступила в суд сразу после митинга, но 24 апреля административное дело прекратили. Позже полиция снова вернула дело на рассмотрение.

Самого Никанора Бурлака о судебном заседании не уведомили, поэтому суд прошел без него. При вынесении решения суд учел в качестве доказательства письмо Георгия Пронькина, который в апреле исполнял обязанности директора департамента внутренней политики Краснодара. В нем говорилось, что городские власти не согласовывали митинг.