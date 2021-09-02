На свалке в Анапе нашли женскую руку. Подозреваемого в расчленении нашли
2 сентября СК рассказал подробности убийства женщины, останки которой несколько дней назад обнаружили на свалке
«39 канал» сообщил, что 29 августа в Анапе на свалке в промзоне хутора Воскресенкого нашли человеческую конечность — руку. О находке сразу сообщили в полицию. При помощи анализа отпечатка пальца специалисты установили, что рука принадлежит 42-летней местной жительнице.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в районе проживания жертвы и провели поквартирный обход. Выяснилось, что женщина вела асоциальный образ жизни и проживала с 45-летним мужчиной. Он находился под стражей за мелкое хулиганство. Мужчина сознался в преступлении, его задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
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Со слов мужчины, в ночь на 29 августа между ним и сожительницей произошла ссора. Женщина была недовольна тем, что он мало зарабатывает и не может покупать спиртное.
Мужчина разозлился и задушил сожительницу, будучи пьяным. После этого он отсёк от тела конечности, упаковал их в пакеты и вывез на свалку.
Сейчас по уголовному делу следователи продолжают проводить необходимые мероприятия. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому, сообщили 2 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.