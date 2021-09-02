Комик Илья Соболев снял развлекательное шоу в Краснодаре

Илья Соболев снялся в развлекательном шоу «Соболев_тут» для сервиса Premier. Это мини-фильмы о путешествиях комика по России, где он знакомится с неизвестными местами страны и интересными людьми. В рамках проекта Соболев посетил Калининград, Самару, Нижний Новгород, Новороссийск, Краснодар, Волгоград, Казань и Сочи.

Всего в шоу десять серий, из них шестая и седьмая посвящены Краснодару.

В первой серии комик встретился с волонтером Мариттой Чотчаевой, которая занимается спасением диких животных и птиц. Девушка предложила Соболеву вместе выпустить на волю курганника и орлана, а также пригласила к себе домой, где у нее выздоравливают разные животные.