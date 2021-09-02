Из-за ливней затопило Апшеронск

Краснодарский край

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Вечером 1 сентября на Апшеронский район обрушились сильные осадки

Напомним, на Кубани до 3 сентября действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами, усиление ветра до 20-22 м/c и подъем воды в реках.

Вечером 1 сентября затопило Апшеронский район. Около 21:00 вода зашла в 5 частных домов, но уже через пару часов это число выросло до 82. Затопило 171 двор.

На видео от местных жителей можно увидеть, что вода стояла и на дорогах.

В апшеронском Доме культуры развернули пункт временного размещения на 120 человек.

В оперштабе Кубани со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что по состоянию на 23:39 1 сентября осадки прекратились, а спасатели занимаются откачкой воды. К работам привлекли 35 человек и 11 спецмашин. 

Также из-за сильных осадков в Апшеронском районе из реки Пшеха рыб вынесло на асфальт.

Апшеронский район МЧС Наводнения Погода

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