Из-за ливней затопило Апшеронск
Вечером 1 сентября на Апшеронский район обрушились сильные осадки
Напомним, на Кубани до 3 сентября действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами, усиление ветра до 20-22 м/c и подъем воды в реках.
Вечером 1 сентября затопило Апшеронский район. Около 21:00 вода зашла в 5 частных домов, но уже через пару часов это число выросло до 82. Затопило 171 двор.
На видео от местных жителей можно увидеть, что вода стояла и на дорогах.
В апшеронском Доме культуры развернули пункт временного размещения на 120 человек.
В оперштабе Кубани со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что по состоянию на 23:39 1 сентября осадки прекратились, а спасатели занимаются откачкой воды. К работам привлекли 35 человек и 11 спецмашин.
Также из-за сильных осадков в Апшеронском районе из реки Пшеха рыб вынесло на асфальт.