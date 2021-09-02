Из-за ливней затопило Апшеронск

Напомним, на Кубани до 3 сентября действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами, усиление ветра до 20-22 м/c и подъем воды в реках.

Вечером 1 сентября затопило Апшеронский район. Около 21:00 вода зашла в 5 частных домов, но уже через пару часов это число выросло до 82. Затопило 171 двор.

На видео от местных жителей можно увидеть, что вода стояла и на дорогах.