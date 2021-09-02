В Сочи смерч вышел на берег

Вечером 1 сентября в Черном море рядом с Адлерским районом Сочи начал формироваться смерч. Около 21:30 он вышел на берег в районе пляжа «Бургас».

Очевидцы засняли опасное явление на видео. На кадрах смерч представил опасность не для людей, а для шезлонгов — он разбросал их по пляжу.