В Сочи смерч вышел на берег

Краснодарский край

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В результате природного явления вечером 30 сентября в Сочи пострадали 30 шезлонгов

Вечером 1 сентября в Черном море рядом с Адлерским районом Сочи начал формироваться смерч. Около 21:30 он вышел на берег в районе пляжа «Бургас».

Очевидцы засняли опасное явление на видео. На кадрах смерч представил опасность не для людей, а для шезлонгов — он разбросал их по пляжу. 

Также очевидцам удалось заснять двойной смерч в море возле Сочи.

Оперштаб Кубани со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщил, что погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов.

Напомним, в Краснодарском крае до 3 сентября действует штормовое предупреждение и экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем.  

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