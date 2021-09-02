В Сочи смерч вышел на берег
В результате природного явления вечером 30 сентября в Сочи пострадали 30 шезлонгов
Вечером 1 сентября в Черном море рядом с Адлерским районом Сочи начал формироваться смерч. Около 21:30 он вышел на берег в районе пляжа «Бургас».
Очевидцы засняли опасное явление на видео. На кадрах смерч представил опасность не для людей, а для шезлонгов — он разбросал их по пляжу.
Также очевидцам удалось заснять двойной смерч в море возле Сочи.
Оперштаб Кубани со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщил, что погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов.
Напомним, в Краснодарском крае до 3 сентября действует штормовое предупреждение и экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем.
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