В хуторе Выселковского района в первый класс пошел только один ученик

Всего один ребенок стал первоклассником школы в хуторе Заря Выселковского района

В школе № 20 хутора Заря Выселковского района первый звонок прозвенел для одного первоклассника Данилы Нетутина, сообщили «Кубанские новости». Классным руководителем мальчика стал 39-летний Станислав Калюжный. В школе он работает седьмой год, но за партами у него всегда было минимум пять учеников. Никаких сокращенных уроков у первоклассника не будет. Кроме того, в прошлом году школа вступила в проект «Самбо в школу» и теперь мальчик будет первопроходцем программы. В качестве спарринг-партнера выступит его классный руководитель, который прошел специальную программу.

Сам первоклассник сказал, что ему все нравится. А его классный руководитель пообещал, что на переменах они будут вместе ходить в гости к другим классам. Мама мальчика даже рада, что её сын стал единственным учеником: «Даня — мой седьмой первоклассник по счету. Я очень рада, что он будет учиться один в классе. Надеюсь, у него появятся хорошие знания, он быстрее научится писать, читать. Все мои дети учатся в этой школе, старший сын уже в девятый класс пошел. Но никому, как Данилу, так не везло: у них в классе от 5 до 14 человек».