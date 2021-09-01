В Туапсинском районе первоклассников хотели отправить в разваливающуюся школу
Родители первоклассников из аула Агуй-Шапсуг показали, как выглядит школа, куда хотели отправить обучаться детей
В ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района родители первоклассников пожаловались в соцсетях на ужасное состояние школы № 15. В инстаграме «Туапсе инфо» 1 сентября опубликовали фото и видео здания. На кадрах видно деревянный уличный туалет и саму школу с облезлой краской на стенах и ржавчиной.
«Детский туалет, в который взрослому ходить страшно. В краевой администрации ответили, что это не самая плохая школа в регионе и сказали, что и так сойдет. Снаружи школа выглядит также, как и внутри», — написал автор поста.
Внутри школы плесень на потолках и полу. Родители первоклассников пытаются привести ее в порядок своими силами — утепляют новыми обоями и стирают плесень.
Отец одной из первоклассник Хазрет Куадже рассказал «Комсомольской правде», что не хотел пускать свою дочь в такую школу:
«Здесь плесень, пол проваливается. Туалет на улице, а воды, чтобы помыть руки, нет. Мне жалко детей, которые пойдут сюда учиться. Мы готовы были перейти временно на домашнее обучение, пока вопрос со школой не решится. Я переживаю за здоровье своего ребенка».
В краевом оперштабе 31 августа сообщили, что дети не будут обучаться в этом здании. Кабинеты первоклассников находятся в кирпичном здании школы. Там также оборудован туалет. Власти добавили, что деревянное здание школы и уличный туалет не используются.