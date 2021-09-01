В Туапсинском районе первоклассников хотели отправить в разваливающуюся школу

В ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района родители первоклассников пожаловались в соцсетях на ужасное состояние школы № 15. В инстаграме «Туапсе инфо» 1 сентября опубликовали фото и видео здания. На кадрах видно деревянный уличный туалет и саму школу с облезлой краской на стенах и ржавчиной.

«Детский туалет, в который взрослому ходить страшно. В краевой администрации ответили, что это не самая плохая школа в регионе и сказали, что и так сойдет. Снаружи школа выглядит также, как и внутри», — написал автор поста.