9 млрд рублей потратят на новые ливневки в Краснодаре
В Краснодаре в 2021 году построят новые участки ливневой канализации
На пяти улицах Краснодара уже строят новые участки сети ливневой канализации: по улицам Черкасской, 40-летия Победы, Образцова, Тополиной и Московской. В будущем власти планируют построить еще 28 ливневок. Всего на проект новой ливневой канализации планируют потратить 9 млрд рублей, сообщили на главной городской планерке Краснодара.
Так, сейчас проходит госэкспертизу проект строительства ливневой канализации по улице Вишняковой. Он предусматривает строительство двух напорных трубопроводов протяженностью 2,3 км и насосной станции.
В 2021 году новые участки ливневок построят:
- по улице Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков;
- по улице Константина Образцова (от дома № 22 до Яна Полуяна) и проезду (от Константина Образцова до Тургенева);
- по улице Тополиной от Жигулевской до Автомобильной;
- по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков;
- по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова — в рамках строительства трамвайной линии;
- по улице Автомобильной — на участке от Ростовского шоссе до Московской;
- по улице Циолковского от Гастелло до Репина;
- по улице КИМ от Разина до Малой.
Вместе со строительством новых сетей проходит расчистка существующих ливневок. На сегодня прочищено более 338 км.