9 млрд рублей потратят на новые ливневки в Краснодаре

В Краснодаре в 2021 году построят новые участки ливневой канализации

На пяти улицах Краснодара уже строят новые участки сети ливневой канализации: по улицам Черкасской, 40-летия Победы, Образцова, Тополиной и Московской. В будущем власти планируют построить еще 28 ливневок. Всего на проект новой ливневой канализации планируют потратить 9 млрд рублей, сообщили на главной городской планерке Краснодара.

Так, сейчас проходит госэкспертизу проект строительства ливневой канализации по улице Вишняковой. Он предусматривает строительство двух напорных трубопроводов протяженностью 2,3 км и насосной станции.

В 2021 году новые участки ливневок построят:

по улице Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков;

по улице Константина Образцова (от дома № 22 до Яна Полуяна) и проезду (от Константина Образцова до Тургенева);

по улице Тополиной от Жигулевской до Автомобильной;

по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков;

по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова — в рамках строительства трамвайной линии;

по улице Автомобильной — на участке от Ростовского шоссе до Московской;

по улице Циолковского от Гастелло до Репина;

по улице КИМ от Разина до Малой.

Вместе со строительством новых сетей проходит расчистка существующих ливневок. На сегодня прочищено более 338 км.