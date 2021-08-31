В кубанских вузах откроют пункты вакцинации для студентов

Глава Кубани поддержал идею создания медицинских кабинетов в вузах, где студенты смогут привиться от COVID-19

31 августа глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился со студентами и ректорами местных учебных заведений. На встрече отметили, что 1 сентября к обучению в вузах приступят 103 тыс. студентов.

Сейчас от общего количества студентов вузов вакцинировалось всего 17%, или 17,5 тыс. человек.

«Вирус молодеет. Зона нашего внимания переносится на студентов, так как в реанимациях все больше юных пациентов. Есть только один способ остановить распространение вируса и выжить — вакцинация», — сказал Вениамин Кондратьев.

Руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина тоже отметила рост числа заражений среди молодых людей и предложила создать в учебных заведениях медицинские кабинеты для вакцинации от коронавируса. Губернатор поддержал это решение.

Юга.ру писали, что на Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться.