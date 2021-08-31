Днем из-за ДТП в центре Краснодара встали трамваи

31 августа в Краснодаре на перекрестке Северной и Садовой столкнулись две машины

Днем 31 августа очевидцы рассказали об аварии на пересечении улиц Северной и Садовой. Из-за ДТП остановилось движение трамваев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару рассказали, что в 16:30 дежурному поступило сообщение об аварии. Установлено, что 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Северной в сторону Ялтинской от улицы Костылева. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу 25-летнему водителю машины Honda, который двигался по улице Садовая в сторону Промышленной. В результате мужчина на отечественном автомобиле врезался в иномарку.

Пострадавших в ДТП нет. На 58-летнего виновника аварии составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Мужчину ждет штраф в размере 1 тыс. рублей.