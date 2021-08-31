31 августа генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» рассказал, что в Краснодарском крае не планируют закрывать магазины сети

29 августа РБК сообщили, что российское подразделение французской сети «Ашан» с января по июнь закрыло 17 супермаркетов. Генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович рассказал, что закрытие магазинов было связано с их неудовлетворительными результатами.

31 августа Мартинович сообщил РБК, что в Краснодарском крае не планируют закрывать супермаркеты «Ашан». Действующие магазины на Кубани продолжат работу в обычном режиме.

«"Ашан" в России показывает рост выручки на 3% по сравнению с аналогичным периодом и рост EBITDA на 66%. Компания не планирует сокращать торговые площади в Краснодарском крае», — рассказал журналистам Мартинович.

Напомним, в июле «Магнит» официально выкупил «Дикси». Из-за этого могут закрыться некоторые магазины краснодарского ретейлера