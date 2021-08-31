В школы Адыгеи в этом году пойдут более 57 тыс. детей

Адыгея

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Мурат Кумпилов рассказал о торжественных линейках 1 сентября в Адыгее, подарках для первоклассников и школьном питании

31 августа глава Адыгеи рассказал, что в этом году в региональных школах будут учиться более 57,5 тыс. школьников. Он также сообщил, что из-за эпидемиологической обстановки в регионе ограничили число участников линеек 1 сентября — на них будут присутствовать только учащиеся 1, 9 и 11 классов. При этом Кумпилов выразил надежду, что учебный год пройдет в очном режиме.

Глава Адыгеи подчеркнул, что по традиции все первоклассники получат подарочные наборы с принадлежностями для учебы и светоотражающими жилетами. Всего раздадут более 6,8 тыс. таких наборов. 

Также Кумпилов напомнил, что власти региона должны следить за качеством питания школьников. 

«Дал поручение активно привлекать родительскую общественность к контролю за качеством питания», — сказал глава Адыгеи.

Напомним, в июне Кумпилов поручил провести мониторинг организации питания в школах и разработать новое меню. 

Детское питание Мурат Кумпилов Школа

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