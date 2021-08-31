На трассе Джубга — Сочи ввели реверсивное движение
Утром 31 августа из-за ДТП на трассе Джубга — Сочи ограничили движение
В краевом ГИБДД сообщили, что около 10:30 утра на 86-м км трассы Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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