В Краснодарском крае сильная жара спадет к концу недели

Жаркая погода, установившаяся в последние дни в Краснодарском крае, сменится к концу недели. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Прохладнее градусов на пять станет только в среду, а настоящее похолодание придет на юг европейской части России в конце недели. Температура воздуха снизится на 12 градусов, пройдут дожди», — сказал синоптик.

Так, в Краснодаре во вторник ожидается 33-34 °С, в среду — до 30 °С, а в пятницу уже 20-25 °С. В Сочи уже во вторник придут дожди при температуре в пределах 25-27 °С, похолодание до 20 °С на курорте произойдет в пятницу.