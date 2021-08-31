В Краснодарском крае сильная жара спадет к концу недели

Краснодарский край

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 31 августа рассказал, какой будет погода на Кубани

Жаркая погода, установившаяся в последние дни в Краснодарском крае, сменится к концу недели. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 

«Прохладнее градусов на пять станет только в среду, а настоящее похолодание придет на юг европейской части России в конце недели. Температура воздуха снизится на 12 градусов, пройдут дожди», — сказал синоптик.

Так, в Краснодаре во вторник ожидается 33-34 °С, в среду — до 30 °С, а в пятницу уже 20-25 °С. В Сочи уже во вторник придут дожди при температуре в пределах 25-27 °С, похолодание до 20 °С на курорте произойдет в пятницу.

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Вода на побережье Черного моря в районе Сочи, Туапсе, Геленджика, будет в пределах 26 °С, в районе Анапы — 25 °С.

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