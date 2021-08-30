В рамках фестиваля с 3 по 30 сентября покажут новые и уже ставшие классикой фильмы

В центре современного искусства «Типография» с 3 по 30 сентября пройдет ежегодный фестиваль кинопрограммы Музея современного искусства «Гараж».

В этом году программа посвящена инклюзивности, а картины покажут истории людей с инвалидностью, ЛГБТК+ и затронут миграционную тематику.

На фестивале покажут как новые фильмы, так и уже ставшие классикой картины: документальную ленту «Париж горит» Дженни Ливингстон, драму «Море в огне» Джанфранко Рози, номинированный на премию «Оскар» «Звук металла» Дариуса Мардера, сербский «Оазис» Ивана Икича и другие.

Расписание показов можно узнать на сайте «Типографии».