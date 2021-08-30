Туристы назвали Краснодарский край самым раздражающим регионом

Краснодарский край

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По результатам исследования сервиса SuperJob, Кубань стала самым раздражающим регионом среди туристов

Сервис SuperJob провел исследование и выявил самые гостеприимные и неприятные для туристов регионы. В этом рейтинге Краснодарский край занял позицию самого раздражающего региона.

Больше всего туристов раздражают на Кубани завышенные цены на услуги и местную продукцию (36%), большое количество других отдыхающих (25%) и отсутствие инфраструктуры и удобств (24%).

Самих жителей Краснодарского края в отдыхающих раздражают неуважительное отношение к персоналу и местным жителям (22%), невоспитанность туристов (21%) и небрежное отношение к природе и достопримечательностям (21%).

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Самыми приятными регионами для отдыха опрошенные назвали Дагестан, Ставрополье, Камчатку и Калининградскую область. 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не высказывали никаких нареканий.

Самые благожелательные к туристам места — Камчатка, Дагестан и города Золотого кольца: отдыхающие совершенно не раздражают большинство местных жителей.

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