Туристы назвали Краснодарский край самым раздражающим регионом

Сервис SuperJob провел исследование и выявил самые гостеприимные и неприятные для туристов регионы. В этом рейтинге Краснодарский край занял позицию самого раздражающего региона.

Больше всего туристов раздражают на Кубани завышенные цены на услуги и местную продукцию (36%), большое количество других отдыхающих (25%) и отсутствие инфраструктуры и удобств (24%).

Самих жителей Краснодарского края в отдыхающих раздражают неуважительное отношение к персоналу и местным жителям (22%), невоспитанность туристов (21%) и небрежное отношение к природе и достопримечательностям (21%).