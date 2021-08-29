148 протоколов составили на собственников заросших амброзией земельных участков в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре составили 148 протоколов на собственников заросших амброзией земельных участков

Кроме того, сотрудники администрации с представителями Россельхознадзора во время рейдов выдали 684 уведомлений. Если амброзия не будет скошена, владельцев земельных участков ждет административная ответственность.

«За несвоевременный покос составляются протоколы, по итогам которых собственники заросших амброзией участков заплатят штрафы. Также выдаются уведомления о необходимости привести территорию в порядок. Через время эти участки снова будут проверены на предмет выполнения этих требований», — рассказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Работа по уничтожению амброзии продолжается. На 26 августа поступило 263 обращений жителей о необходимости покоса сорной и карантинной растительности, сообщает пресс-служба городской администрации.

Краснодар

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148 протоколов составили на собственников заросших амброзией земельных участков в Краснодаре
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