9-летней Милане Мурадовой из Сочи нужна помощь. Вы можете ей помочь

Мама Миланы рассказала, что ребенок родился без травм и повреждений, врачи признали ее здоровой. В полтора года Милане поставили диагноз ДЦП.

«Я постоянно занимаюсь с дочкой дома, регулярно возила ее на реабилитации. Каждый курс лечения давал результат: Милана немного окрепла, сделала первые шаги. Но восстановление идет очень медленно. Дочка не говорит — произносит лишь звуки и отдельные слова, ей трудно подниматься и спускаться по лестнице, концентрировать внимание. На домашних занятиях с педагогом Милана выучила буквы, счет. Она очень любит свою старшую сестру, старается все повторять за ней. Мне рекомендовали специализированную клинику в Таганроге, где помогают детям со схожими проблемами», — рассказала Маргарита Мурадова.

Лечение стоит 162 тыс. 416 рублей.

Как помочь Милане?



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Милана Мурадова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.



Обо всех способах оказать помощь Феде и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.