В Краснодаре завод имени Седина отмечает 110-летний юбилей
Преемник предприятия — Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) — встречает этот день выпуском новых станков
Начиналось все с небольшого завода, который выпускал оборудование для нефтяной промышленности: официальное открытие машиностроительного и литейного предприятия «Кубаноль» состоялось 27 августа 1911 года. Спустя 11 лет завод переименовали в честь токаря Глеба Седина, участника революционных событий. Новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» — образовано в марте 2016 года.
Сегодня ЮЗТС входит в топ-10 предприятий отрасли и в перечень системообразующих компаний региона. Завод производит станки и обрабатывающие центры, которые используют во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию.
Современное предприятие продолжает набирать обороты: растет штат компании, в цехах устанавливают новое оборудование для увеличения мощностей, инженерные подразделения прорабатывают новые конструкторские решения. Завод сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом — продукция востребована на Урале, в Сибири, в Центральной России, а также на Кубе, в Латвии, Казахстане, Венгрии и Беларуси.
К примеру, в эти дни специалисты крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов»* проводят приемку нового заказа: ЮЗТС изготовил карусельный обрабатывающий центр повышенного класса точности. Он предназначен для обработки деталей массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м. В течение года завод должен произвести еще два аналогичных станка для «Кузнецова».
*«ОДК-Кузнецов» является монополистом в производстве двигателей для носителей «Союз» и «Союз-2». Оборудованием завода оснастили ракету, которая вывела на орбиту корабль «Восток» с Гагариным в 1961 году.
«Ни один завод в стране в настоящее время не имеет технической базы для изготовления столь сложного оборудования. Поэтому мы были единственными участниками тендера», — отметили в пресс-службе ЮЗТС.
В начале июля этого года на промышленной выставке «Иннопром» была достигнута договоренность о поставке оборудования на сумму более 440 млн рублей на Красноярский машиностроительный завод. Для заказчика изготовят два токарно-карусельных станка с числовым программным управлением и крупногабаритный обрабатывающий центр серии VC32 Gantry Machine. На изготовление центров серии VC32 Минпромторг РФ выдал ЮЗТС соответствующее заключение — оно подтверждает, что продукция завода отвечает всем требованиям и стандартам станкостроения, принятым в России.
Кроме того, весной 2021 года ЮЗТС стал лауреатом краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» — благодаря созданию модели VC32 Gantry Machine. Конструкция представляет собой токарно-фрезерно-расточный центр весом более 80 тонн и длиной более 11 метров. Он оснащен пятиосевой системой ЧПУ и заменяет сразу несколько станков. Центр предназначен для высокоточной обработки крупногабаритных деталей особо сложной формы, используемых в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, атомной энергетике и других отраслях.
Сейчас в производстве находится более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров. По сообщению пресс-службы ЮЗТС, за 2019 год выручка завода выросла на 270%, за 2020 год — на 300%. План на 2021 год — вырасти еще на 60%. В ближайшее время завод намерен занять четвертую часть рынка тяжелого станкостроения в РФ.