В Краснодаре завод имени Седина отмечает 110-летний юбилей

Преемник предприятия — Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) — встречает этот день выпуском новых станков

Начиналось все с небольшого завода, который выпускал оборудование для нефтяной промышленности: официальное открытие машиностроительного и литейного предприятия «Кубаноль» состоялось 27 августа 1911 года. Спустя 11 лет завод переименовали в честь токаря Глеба Седина, участника революционных событий. Новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» — образовано в марте 2016 года.

Сегодня ЮЗТС входит в топ-10 предприятий отрасли и в перечень системообразующих компаний региона. Завод производит станки и обрабатывающие центры, которые используют во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию. Современное предприятие продолжает набирать обороты: растет штат компании, в цехах устанавливают новое оборудование для увеличения мощностей, инженерные подразделения прорабатывают новые конструкторские решения. Завод сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом — продукция востребована на Урале, в Сибири, в Центральной России, а также на Кубе, в Латвии, Казахстане, Венгрии и Беларуси.

К примеру, в эти дни специалисты крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов»* проводят приемку нового заказа: ЮЗТС изготовил карусельный обрабатывающий центр повышенного класса точности. Он предназначен для обработки деталей массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м. В течение года завод должен произвести еще два аналогичных станка для «Кузнецова». *«ОДК-Кузнецов» является монополистом в производстве двигателей для носителей «Союз» и «Союз-2». Оборудованием завода оснастили ракету, которая вывела на орбиту корабль «Восток» с Гагариным в 1961 году. «Ни один завод в стране в настоящее время не имеет технической базы для изготовления столь сложного оборудования. Поэтому мы были единственными участниками тендера», — отметили в пресс-службе ЮЗТС.