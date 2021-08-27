Первый памятник труженикам тыла и детям войны установили в Тбилисском районе

27 августа в станице Тбилисской в сквере напротив районной администрации торжественно открыли памятник труженикам тыла и детям войны

В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, глава Тбилисского района Евгений Ильин, районный прокурор, депутаты, главы сельских поселений, местные жители и члены Совета ветеранов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня мы являемся свидетелями особенного события, которое навсегда будет вписано в историю Тбилисского района. Этот памятник посвящен подвигу всех, кто ковал Победу в тылу. В тяжелейших условиях они строили оборонительные укрепления, выращивали хлеб, одевали и кормили армию. Мы обязаны сохранить память об их подвиге и передавать правдивую историю из поколения в поколение», — отметил глава района Евгений Ильин.

Чиновник поблагодарил всех причастных к созданию и открытию памятника, а юнармейцы вручили труженикам тыла цветы. Памятник освятил настоятель храма Святого Андрея Первозванного отец Ярослав.